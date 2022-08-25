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نتيجة تنسيق كلية حقوق جامعة جنوب الوادي 2022-2023 للشعبتين

كتب:

رجب آدم
01:07 م | الخميس 25 أغسطس 2022
نتيجة تنسيق كلية حقوق جامعة جنوب الوادي 2022-2023 - صورة للجامعة

نتيجة تنسيق كلية حقوق جامعة جنوب الوادي 2022-2023 - صورة للجامعة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج ثاني مراحل تنسيق الجامعات المصرية الحكومية، من بينها نتيجة تنسيق كلية حقوق جامعة جنوب الوادي 2022-2023 في محافظة قنا، التي حدد الحد الأدنى للقبول من حاملي الشهادة الثانوية العامة، سواء من الشعبة الأدبية أو العلمية.

نتيجة تنسيق كلية حقوق جامعة جنوب الوادي 2022-2023

بحسب الإعلان الرسمي عن نتائج تنسيق الكليات الجامعات الحكومية المصرية بالمرحلة الثانية، من بينها نتيجة تنسيق كلية حقوق جامعة جنوب الوادي 2022-2023، جاء الحد الأدنى للقبول عند 273 درجة.

أقسام كلية حقوق جامعة جنوب الوادي

تتضمن كلية حقوق جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، على عدة أقسام يدرس خلالها الطلاب الجدد على مدار 4 سنوات، وهي:

- قسم القانون العام: يشمل القانون الدستوري والنظم الدستورية، والقانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي العام.

- قسم القانون الخاص: يشمل القانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون العمل والتشريعات الاجتماعية، وتاريخ وفلسفة القانون، والقانون الدولي الخاص، والقانون التجاري.

- قسم الشريعة الإسلامية: يشمل أصول الفقه السياسة الشرعية، والفقه الإسلامي.

- قسم المالية العامة: يشمل الاقتصاد، التشريعات الاقتصادية، المالية العامة، التشريع الضريبي.

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