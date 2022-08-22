تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية.. 3 برامج علمية والطب والجراحة بـ82%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الجامعات الأهلية خلال المرحلة الثانية، ومن بينها تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية، والتي تضم 3 برامج علمية، منها كلية الطب والجراحة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية.. البرامج العلمية

وبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هناك 3 برامج دراسية بحسب ما ظهر في تنسيق جامعة جنوب الوادي الاهلية، الذي أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهي برنامج كلية الطب والجراحة، وبرنامج كلية العلاج الطبيعي، وبرنامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية.. الحد الأدنى للقبول

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لجميع الجامعات الأهلية، من بينها تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية وهي كالآتي:

- كلية الطب والجراحة بحد أدنى 82%.

- كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 78%.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحد أدنى 62%.

جامعة جنوب الوادي تحدد مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد.

جامعة جنوب الوادي الأهلية

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2022 / 2023 في جامعة جنوب الوادي الأهلية.

وجاءت مواعيد الكشف الطبى لطلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية، يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر كلية الطب البشري، والخميس 13 أكتوبر كلية العلاج الطبيعى، وطالب إدارة الجامعة، جميع الطلاب بالالتزام بالمواعيد، لمنع التكدس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.