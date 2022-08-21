جامعة جنوب الوادي تحقق تصنيفا متقدما في الأداء الأكاديمي محليا وعالميا

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، ظهور جامعة جنوب الوادي في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي في مجالات «University Ranking by Academic Performance (URAP) Field Ranking» للعام الدراسي 2021 - 2022، إصدار أغسطس 2022 .

3 مجالات

وأضاف «غرباوي»، أن جامعة جنوب الوادي ظهرت في ثلاثة مجالات، وهي مجال الهندسة، ومجال العلوم البيولوجية، ومجال العلوم الطبية والصحية، وجاء ظهور الجامعة في مجال الهندسة بترتيب عالمي 1292 ومحلي 19، وفي مجال العلوم البيولوجية والعلوم بترتيب عالمي 1476 وترتيب محلي 1، وفي مجال العلوم الطبية والصحية بترتيب عالمي 1566 وترتيب محلى 20، بعد عدم ظهورها إطلاقا في المجالات الثلاثة العام الماضي.

وأشار إلى أن الجامعة حققت قفزه هائلة في هذا التصنيف الأساسي لإصدار 2022، حيث تم إعلان حصولها على المركز 1687 عالميا من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 120 مركزا عن العام الماضي 2020 -2021، وجاءت محليا في الترتيب الثامن عشر من إجمالي 32 جامعة مصرية.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا التصنيف يركز على الجودة الأكاديمية في محاولة لتصنيف المؤسسات حسب أدائها، وتشمل قائمتها بيانات حوالى 3000 مؤسسة للتعليم العالي من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى 61 مجالا متخصصا مختلفا.

التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات

وذكر الدكتور محمد على محمد إسماعيل ممثل الجامعة للتصنيف الدولي، وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية، أن تصنيف «URAP» العالمي يعتمد على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمي، حيث تشكل الأبحاث أساس منهجية التصنيف مستخدما كل من جودة وكمية الأبحاث وأداء التعاون البحثي الدولي كمؤشرات.

هدف التصنيف تقدم الجامعة بين مؤشرات التعلم

وأفاد الدكتور منتصر عبد الستار عضو فريق التصنيف الدولي بالجامعة، أن هدف التصنيف هو تطوير نظام تصنيف للجامعات العالمية بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي التي تعكس جودة وكمية منشوراتها العلمية .

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع منتسبي جامعة جنوب الوادي ولفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة تحت قياده الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي يشمل الدكتور محمد على محمد إسماعيل المسؤول وممثل الجامعة للتصنيف الدولي وأعضاءه الدكتور حموده محمد دردير، والدكتور منتصر عبد الستار، والمهندس حسام حرز الله، والمهندس حمادة محسب ،والمهندس أحمد حسن، والأستاذ بدوى محمد البدوي ، والأستاذ محمد سيد.