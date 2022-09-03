جامعة الإسكندرية: إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمجان أول نوفمبر

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن وحدات القسطرة للأطفال بمستشفى سموحة الجامعي جاهزة لإجراء عمليات الأطفال، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لهذا الهدف الإنساني واستقبال الحالات من أي محافظة من محافظات الجمهورية، وتوفير أجهزة طبية إضافية خلال فترة الحملة لخدمة أكبر عدد من المرضى، وذلك لبدء إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمجان خلال شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة الإسكندرية وفد مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئاسة الدكتور محمد منصور علي مدير المشروعات بالمؤسسة الإماراتية، وحملة نبضات برئاسة الدكتور عبيد الجاسم رئيس الحملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووفد كلية الطب برئاسة الدكتور علي عبد المحسن المكلف بتسيير أعمال عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، للتنسيق عن تلك المبادرة.

جاهزية مستشفى سموحة الجامعي لعمليات قلب مفتوح للأطفال

وقدم وفد مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحملة نبضات، الشكر لرئيس جامعة الإسكندرية على دعم الحملة، موضحين أنهم قاموا أمس بزيارة مستشفى سموحة الجامعى والعيادات الخارجية وغرف العناية وجميعها على مستوى متميز جدا، كما اقترح الوفد عقد مؤتمر بالتزامن مع الحملة لمدة يومين لمناقشة الجديد في تشوهات القلب للأطفال، ودعوة المختصين في هذا المجال من كل دول العالم للمشاركة في أعمال المؤتمر في اليوم الأول للحملة في مستشفى أمراض وجراحات القلب.

حملة خيرية ترعاها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

جدير بالذكر أن هذه الحملة ترعاها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وقامت بتنفيذ حملات طبية بالعديد من الدول العربية والإفريقية، وتدعم العديد من المشروعات التنموية والخيرية والإنسانية الأخرى في مصر.