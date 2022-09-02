تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الكليات المتاحة في جامعة الإسكندرية

ينطلق تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022، غدا السبت، ويرغب طلاب الإسكندرية في معرفة الكليات المتاحة في جامعة الإسكندرية، والتي تناسب طموحاتهم، إذ إن الكليات المتاحة تتراوح ما بين التربية الرياضية والفنية بالإضافة إلى كلية الحقوق بنظام الانتساب الموجه.

موعد تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي، فإنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لكليات للمرحلة الثالثة لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، في الفترة من غدٍ السبت وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، وبحدٍ أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

كليات جامعة الإسكندرية في المرحلة الثالثة 2022

ووفقا لما أعلنته الوزارة عن الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة، فقد تبين وجود أماكن في 5 كليات فقط في جامعة الإسكندرية، خلال تلك المرحلة وهي الآتي:

- كلية تربية رياضية بنين جامعة الإسكندرية.

- كلية تربية رياضية بنات جامعة الإسكندرية .

- كلية تربية نوعية فنية جامعة الإسكندرية.

- كلية تربية نوعية موسيقية جامعة الإسكندرية.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة الإسكندرية.