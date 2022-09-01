جامعة الإسكندرية تتكفل بالمصروفات الدراسية لـ«فتاة الدليفري»

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة رحمه أمين أحمد، الطالبة بكلية التجارة، والتي تعمل في توصيل «الأوردرات» عبر تطبيق شهير، وحظيت بإعجاب واسع من رواد «السوشيال ميديا»، وذلك بمقر مكتبه بمبنى إدارة الجامعة.

وقدم رئيس جامعة الإسكندرية كامل الدعم للطالبة باعتبارها نموذجًا محفزاً للشباب على العمل والكفاح، وقدم لها شهادة تقدير.

جامعة الإسكندرية تتكفل بمصروفات الطالبة

وأعلن قنصوه تكفل الجامعة بمصروفات الطالبة الدراسية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية لها خلال فترة الدراسة تشجيعاً لمجهودها، وحرصًا من الجامعة على دعم النماذج الإيجابية من الشباب داخل الجامعة، وحثهم على التطور المستمر، متمنياً للطالبة التوفيق والنجاح في حياتها العلمية والعملية.

تكريم فتاة الدليفري في الإسكندرية

واشتهرت فتاة الدليفري في الإسكندرية بعدما انتشرت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، الأمر الذي تبعه تكريم وزير الرياضة لها ثم تكريم محافظ الإسكندرية، قبل أن يكرمها رئيس الجامعة.

وزير الرياضة يكرم «فتاة الدليفري»

وجاء تكريم وزير الشباب والرياضة للطالبة رحمة أمين؛ تقديراً لحرصها على العمل للإنفاق على دراستها، كما وفر لها دراجة هوائية، للاستعانة بها في عملها في توصيل الطلبات.

وقالت «فتاة الدليفري»، الطالبة بالفرقة الثالثة في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنها فخورة بعملها رغم إجادتها أكثر من لغة، موضحة: «طول ما أنا راضية ربنا هيراضيني وعمره ما هيسيبني».