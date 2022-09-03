رئيس جامعة الإسكندرية: ترميم المباني التراثية بكلية الهندسة بمنتهى الدقة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه استعرض مع لجنة القطاع الهندسي، آخر المستجدات داخل كلية الهندسة، من حيث ترميم المباني التراثية ذات الطابع التاريخي، مؤكداً أنها تتم بمنتهى الدقة حتى تعود كلية الهندسة دُرة التاج في منشآت وكليات جامعة الإسكندرية كسالف عهدها.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، الذي استضافته كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، حيث ترأس الاجتماع الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين اللجنة، وشارك فيها عمداء كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ومديري الكليات العسكرية، ورؤساء الجامعات السابقين، وأعضاء اللجنة التخطيطية، وخبراء التعليم الهندسي، وهيئة مكتب القطاع الهندسي.

برامج تعليمية حديثة

وأضاف «قنصوة»، أن جامعة الإسكندرية تسعى دائما لتوفير برامج تعليمية وتدريبية حديثة ومتطورة، فضلا عن التحديث المستمر لبرامج مرحلة البكالوريوس الدراسات العليا للارتقاء بمهاراتهم، لافتا أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تعد أول كلية تتحول إلى نظام الساعات المعتمدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

فيما أكد الدكتور محمد شعيرة أن الاجتماع سيناقش كافة الموضوعات التي تخص تطوير التعليم الهندسي في مصر ونظم تقييم للطلاب، فضلاً عن مناقشة الموضوعات العامة التي تخص اللجان العلمية والترقيات وتطوير التعليم الجامعي والبحوث العلمية في مجال العلوم الهندسية، وموضوعات تخص اللوائح الداخلية والدراسية للكليات التابعة للقطاع بكل من مرحلتي الدراسة (البكالوريوس والدراسات العليا) بالنسبة للجامعات الحكومية والأهلية و الخاصة والجامعات الأخرى، بالإضافة لمناقشة تقارير تقييم الزيارات الميدانية للكليات الهندسية المنشأة حديثاً خلال العشر سنوات الماضية بكل من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

الأعمال الإنشائية تتم على قدم وساق

وأوضح الدكتور سعيد علام، أن الأعمال الإنشائية بكلية الهندسة تتم على قدم وساق، ومطابقة للمواصفات الهندسية، ويتم وفق خطة عمل معدة ومدروسة، مضيفاً أن هناك متابعة يومية تأتي في إطار تنفيذ خطة الجامعة الإستراتيجية للتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية والإنشائية بالكلية.