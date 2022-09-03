ُ التموين: سلع معارض أهلًا مدارس متنوعة و70% منها صنع في مصر

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين، إن معرض أهلًا مدارس 2022 يتضمن 5 قطاعات، هي قطاع الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، وقطاع الأحذية والشنط الرياضية والمدرسية، وقطاع الأغذية، وقطاع الكمبيوتر ومستلزماته، وقطاع الملابس للمدارس، لافتًا إلى أن المعرض يتضمن توفير القطاعات على مستوى فروعه بالمحافظات.

70% من المعروضات مصرية الصنع

وأوضح «أبوالفضل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن الهدف من المعارض توجيه رسالة قوية بأن هناك صناعة مصرية قوية يجب أن نفخر بها، و70% من المعروضات مصرية الصنع بنسبة 100%، والحكومة طالبت بزيادة المنتجات المحلية في المعروضات بالمعارض خلال السنوات القادمة.

نسبة الخصم لا تقل عن 20% وتصل إلى 60%

وأشار أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين، إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز المعرض منذ عدة أشهر لاختيار أفضل المنتجات بأفضل الأسعار، موضحا أن نسبة الخصم لا تقل عن 20% وتصل إلى 60% على جميع أنواع السلع المقدمة للمواطنين.

يُذّكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.