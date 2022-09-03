انطلاق معرض «أهلا مدارس» بتخفيضات تصل لـ30% في القليوبية

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض «أهلا مدارس» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين، بأسعار مخفضة بمدينتي بنها وشبرا الخيمة.

بحضور الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

معارض أهلا مدارس لرفع المعاناة عن الأسرة المصرية

قال المحافظ، في تصريحات للصحفيين على هامش الافتتاح، إن إقامة تلك معارض أهلا مدارس، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور رئيس الوزراء، وتعليمات اللواء وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة «كلنا واحد»، للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات للطلاب، بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات، تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.

أسعار وتخفيضات 30% في معارض اهلا مدارس القليوبية

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين خلال جولته في المعرض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم، مشيرا إلى أنه جرى التوجيه بإطالة مدة المعرض حتى بداية شهر أكتوبر، ولمدة شهر، هذا إلى جانب إقامة معارض بجميع مراكز المحافظة التسع، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية وتوفير كل الاحتياجات الدراسية للطلاب.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المعرض يشارك به عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى، إذ تضم أقسامه كل احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 إلى 30% على كل المستلزمات المدرسية، علاوة على توفير بعض السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.

ووجه المحافظ، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور، ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع التركيز على المنتج المصري، بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.