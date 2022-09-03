«التموين»: جودة سلع معرض «أهلا مدارس» عالية.. والخصومات تصل لـ60%

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين، إن معرض «أهلا مدارس» يضم 5 قطاعات رئيسية، هي قطاع الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية، وقطاع الأحذية والشنط سواء المدرسية منها أو الرياضية، وقطاع الأغذية، وقطاع مستلزمات الكمبيوتر واللاب توب، وقطاع الملابس وهذا هو الأساس.

معارض «أهلا مدارس» توجه رسالة قوية

وأضاف «أبوالفضل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، اليوم السبت، أن المعارض تظهر القدرات الذاتية للدولة، وتوجه رسالة قوية نظرا لأن المنتجات في معرض أهلا مدارس محلية تدعو للفخر.

وأشار إلى أن أكثر من 70% من العارضين منتجاتهم مصرية بنسبة 100%، وهذه نسبة جيدة جدا أشاد بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطالبا بزيادة نسبة عرض المنتج المحلي في المعرض العام المقبل.

نسبة الخصومات تصل لـ60%

ولفت مدير عام الرقابة بوزارة التموين، إلى أن التجهيز للمعرض استغرق شهرين أو شهرين ونصف الشهر، وذلك بسبب اختيار العارضين والمنتجات، «لا نختار فقط الأسعار المخفضة، ولكن أيضا الجودة ثم الجودة»، لافتا إلى أن نسبة الخصومات لا تقل عن 20%، وقد تصل لـ30 و50 و60% عند بعض العارضين.

وتابع: «زمان كنا بنحلم إن قلم الرصاص يتصنع داخل مصر، ودلوقتي أصبحت حقيقة واقعة، بل والجلود من أحذية وشنط والأحزمة تصنع داخل مصر وبجودة عالية ويصدر للخارج».