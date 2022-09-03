يستمر تحديث البطاقات التموينية حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وفقا لقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وذلك لإضافة رقم الهاتف.

وتتيح وزارة التموين، إتمام تسجيل رقم الموبايل على البطاقة من خلال موظفي المكاتب التموينية أو عبر المنصات الرقمية، باتباع خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين 2022، عبر موقع دعم مصر باتباع خطوات مبسطة كالتالي:

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين 2022:

1 – فتح الموقع الرسمي لـ«دعم مصر» من الرابط.

2 – النقر على أيقونة خدمات تموينية للمواطنين.

3 – النقر على أيقونة استعلام عن صرف البطاقة التموينية.

4- كتابة رقم بطاقة التموين المشتمل على 12 رقما.

5- يظهر بعد ذلك اسم المستخدم المدون على البطاقة.

6 – يتم كتابة الرقم القومي لاسم صاحب البطاقة التموينية.

7 - يظهر بعد ذلك الاسم والرقم القومي، ثم يعقب ذلك كتابة رقم تليفون مسجل باسم صاحب البطاقة.

8- النقر على أيقونة عرض بيانات الصرف.

9 - يظهر للمستخدم عدد أفراد البطاقة المستحقين، وكذلك بيانات ما تم صرفه آخر شهر.

في سياق آخر، بدأت وزارة التموين يوم الخميس الماضي، صرف الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين، والذي يتراوح من 100 جنيه ويصل إلى 300 جنيه، والموجه للأسر الأولى بالرعاية بناء على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

وتضمنت بونات صرف الخبز، تعليمات خاصة للأسر المستحقة بإضافة 100 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقات التموينية المتضمنة لأفراد أسرة واحدة، و200 جنيه كدعم استثنائي للبطاقة التي تضم من أسرتين إلى 3 أسر، و300 جنيه للبطاقات المدرج عليها أكثر من 3 أسر.