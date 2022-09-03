جامعة المنوفية الأهلية.. الأوراق المطلوبة وكيفية سداد المصروفات للطلاب الجدد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المُعادلة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة في 12 جامعة على مستوى الجمهورية، ومن ضمنها جامعة المنوفية الأهلية، والأوراق المطلوبة للطلاب الجدد، وكيفية سداد المصروفات.

جامعة المنوفية الأهلية: الأوراق المطلوبة

ويهتم الكثير من الطلاب في الثانوية العامة أو الشهادات التي تعادلها، بجامعة المنوفية الأهلية، والأوراق المطلوبة للطلاب الجدد وكيفية سداد المصاريف، وذلك بالنسبة للطلبة الراغبين في التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، للتقدم مباشرة إلى هذه الجامعات.

موعد فتح باب التقديم

ومن المقرر أن يجر فتح باب التقديم للالتحاق بجامعة المنوفية الأهلية الجديدة، بداية من الأحد 4 سبتمبر، حتى الخميس 8 سبتمبر 2022، بفترة مدتها 5 أيام.

ويستعرض «الوطن»، الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد المتقدمين لجامعة المنوفية الأهلية الجديدة، وكيفية سداد المصاريف بها في السطور التالية.

مصروفات الكلية وكيفية سدادها

حدد مجلس جامعة المنوفية، مصاريف جامعة المنوفية الأهلية الجديدة بمبلغ 40 ألف جنيه، وذلك بالنسبة لبرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، بينما مصاريف برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية 50 ألف جنيه، وذلك خلال فترة العام الدراسي الواحد.

ويوجد العديد من الخطوات لتسديد مصاريف الكلية، وأولها سداد 25% من مصاريف البرنامج الذي سيلحق به الطالب، وبعد ذلك إجراء الكشف الطبي في أحد المستشفيات لتقديمه إلى الجامعة، بالإضافة إلى دخول الطالب المتقدم اختبار في اللغة الإنجليزية، وأخيرا يتم دفع باقي المصاريف قبل بدأ العام الدراسي بـ14 يوما.

الأوراق المطلوبة

- شهادة ميلاد أصلية للطالب أو مستخرج رسمي منها و2 صورة لها.

- أصل شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها و2 صورة منها.

- صورة بطاقة الطالب الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر

- 6 صور شخصية حديثة 4*6 بخلفية بيضاء.

- إجراء الكشف الطبي.

- نموذج 2 جند منطقة التجنيد للطلاب أقل من 19 سنة.

- نموذج 6 الخدمة العسكرية للطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 19 سنة.

- إيميل القبول المرسل للطالب

- أصل جواز السفر لغير المصريين.