مصروفات جامعة المنوفية الأهلية.. تبدأ من 40 ألف جنيه

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة طارئة «أونلاين» مع مجلس الجامعة، لمتابعة الاستعدادات لبدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية، ومقرها طريق مصر اسكندرية الزراعي، بمركز بركة السبع، حيث تقرر بدء الدراسة بها للعام الجامعي 2022/2023 من خلال برنامجين دراسيين، هما: تخطيط وتشييد المدن الذكية (كلية الهندسة)، وبرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة (كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي).

مصروفات جامعة المنوفية الأهلية

وناقش رئيس الجامعة مع الأعضاء الأعداد المطلوبة وقيمة المصروفات في جامعة المنوفية الأهلية بكل برنامج حيث وافق المجلس على تحديد قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسى ببرنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية (50 ألف جنيه)، وببرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة (40 ألف جنيه) في العام الدراسى الواحد.

وأكد أن هذه القيمة لاتعادل القيمة الفعلية للبرامج التعليمية، حيث تحملت الدولة على عاتقها التكلفة الكبرى التى تخطت المليارات وذلك فى إطار توجهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، ولاتهدف للربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية.

رئيس الجامعة يشكر الرئيس السيسي

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمجهوداته الكبيرة والمستمرة من أجل تطوير البرامج التعليمية، والتوسع فى البرامج الجديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وإتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، ومواكبة التطور المعاصر فى برامج التعليم على المستوى الدولي ومواكبة للتطور التكنولوجي.

البرامج الدراسية بجامعة المنوفية الأهلية

كما توجه رئيس الجامعة بخالص التهنئة لجميع أبناء الجامعة على هذا الإنجاز الجديد الذي تحقق لخدمة الطلاب من المحافظة والمحافظات المجاورة، وتقديم برامج تعليمية متميزة بجامعة على أحدث مستوى من الإنشاءات والتجهيزات.

وسوف تعلن جامعة المنوفية الأهلية الجديدة عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة القادمة.