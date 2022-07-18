«مبارك» يتابع أعمال إنشاءات جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا 

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الموقع العام لجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا، لمتابعة نسبة إنجاز أعمال منشآت الجامعة والتى تضم مبنى الإدارة، مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، ومبنى المعامل.

مبارك: جامعة المنوفية الأهلية ستكون صرحا علميا كبيرا

أكد مبارك أن جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا ستكون صرحا علميا متميزا ضمن سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة في مصر وانعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمستقبل التعليم، وتأكيدا على أهمية دور الجامعات الأهلية والتوجه إلى تعليم ليس هادف للربح وإعطاء فرصة لمن لديه القدرة ليتحمل تكلفة التعليم بشكل مقبول من خلال الجامعات الأهلية.

ووجه رئيس جامعة المنوفية، بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا، والموقع العام لاتخاذ قرار موعد بدء الدراسة بالجامعة الأهلية لخدمة الطلاب من محافظة المنوفية وباقي المحافظات.

رافق الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة في جولته الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسي، والمهندسة رباب الدالي مدير عام الشئون الهندسية.

اختبارات هيئة تعليم الكبار في محافظة المنوفية

على صعيد آخر، أعلن مركز تعليم الكبار في محافظة المنوفية عن جدول اختبارات هيئة تعليم الكبار فرع المنوفية فصول التعاقد الحر دورة يوليو 2022، ونبه على حضور جميع الدارسين المقيدين بفصول طلبة الجامعة وذلك قبل موعد الاختبار بساعة مع وجود أصل البطاقة الشخصية مع كل دارس، مع تأكيد المركز على جميع الطلاب المتعاقدين مع الهيئة في هذه الدورة التواصل مع الإدارات التي تم فيها التعاقد لمعرفة مكان لجان الاختبارات.