أفضل الأماكن للخروج في المنوفية 2022.. كورنيش الباجور وشارع الاستاد

تتميز محافظة المنوفية بالمساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية التي تغطي أغلب مساحتها، وجوها الساحر الهادئ الجميل، وتتوفر في محافظة المنوفية عددا من الأماكن المميزة للخروج والتنزه، ومن بين تلك الأماكن التي يخرج إليها الأهالي لقضاء أوقات الإجازة، برج المنوفية الذي يعد مكانا سياحيا يأتي إليه المسافرون والسياح للاستماع بالمأكولات الفلاحي وقضاء أوقات سعيدة.

أفضل الأماكن للخروج في المنوفية 2022

ومن بين المتنزهات التي تعد من أفضل الأماكن للخروج في المنوفية 2022، هي متحف دنشواي التاريخي الذي يضم لوحات فنية عن أحداث دنشواي وتفاصيل كثيرة داخل المتحف، ومن بين تلك الأماكن التي يخرج إليها المواطنون لقضاء الإجازات هو كورنيش مدينة شبين الكوم عاصمة المنوفية والذي تم تجهيزه بشكل مميز.

أماكن الفسحة في مراكز ومدن المنوفية

وتنشر «الوطن» أفضل الأماكن للخروج في المنوفية 2022 التي يمكن أن يخرج إليها المواطنون لقضاء أوقات العطلة، ومن بينها ما يلي:

حديقة الطفل بشبين الكوم

نادي شبين الكوم واستاد الجامعة بشبين الكوم

نادي الجمهورية بشبين الكوم

حديقة مجمع المصالح بشبين الكوم

كورنيش الباجور

نادي ميت خاقان بشبين الكوم

حديقة السادات بتلا

حديقة جيهان السادات بتلا

نادي تلا الرياضي في مركز تلا

حديقة مدينة قويسنا

نادي قويسنا الرياضي

حديقة بركة السبع

مركز شباب بركة السبع

حديقة أبو رقبة بمركز اشمون

حديقة الطفل بأشمون

نادي أشمون الرياضي

حديقة مدينة منوف

نادي الباجور الرياضي

نادي منوف الرياضي

ممشى مدينة الشهداء

مدينة ملاهي شبين الكوم

شارع الاستاد بشبين الكوم

شارع المصنع بشبين الكوم