لو بتحب تحتفل خارج المنزل.. أماكن تستطيع الخروج إليها في وقفة عيد الفطر

ساعات قليلة تفصلنا عن وقفة عيد الفطر المبارك، تلك المناسبة التي ينتظرها الكثيرون للاحتفال بها لاستقبال العيد، وهناك فئة كبيرة من المواطنين يحبون الاحتفال بوقفة عيد الفطر والخروج في هذا اليوم بدلًا من الخروج في أيام العيد للابتعاد عن الزحام، ما يجعلهم يبحثون عن أماكن جديدة لقضاء وقت مميز مع الأصدقاء بتكلفة قليلة.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير بعض الأماكن التي يمكن الخروج إليها لقضاء وقفة عيد الفطر بها رفقة الأصدقاء بأسعار قليلة ومناسبة، والتي جاءت كالتالي:

1- ممشى أهل مصر

على مدار الأيام القليلة الماضية، تم افتتاح ممشى أهل مصر السياحي، الموجود على كورنيش النيل في القاهرة، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للخروج والتنزه بالقرب من نهر النيل في مكان مناسب، لقضاء وقتًا ممتعًا مع العائلة أو الأصدقاء به، إذ يتوفر به الكثير من المطاعم والكافيهات المختلفة، وبأسعار مناسبة، حتى يستطيع الجميع الخروج والتنزه به.

2- المقطم

تتميز منطقة المقطم بطابع خاص، تجعل الكثيرين من محبي الخروج يذهبون إليها كثيرًا لقضاء وقت ممتع برفقة المقربين منهم، إذ تنتشر الكثير من الكافيهات والمقاهي والمطاعم بتلك المنطقة، وتتفاوت الكافيهات في الأسعار، والتي يتم تحديدها حسب الخدمة المقدمة وديكور الكافية وتنظيم الجلسة الخاصة به، ويمكن قضاء وقفة عيد الفطر برفقة الأصدقاء به.

3- الحدائق والمنتزهات

هناك الكثير من الحدائق والمنتزهات التي تفتح أبوابها للمواطنين بأسعار رمزية وغير مكلفة على الأطلاق، ويمكن للرغبين في الاحتفال بوقفة غيد الفطر اصطحاب العائلة أو الأصدقاء إلى إحدى الحدائق، ومن أبرز تلك المنتزهات «الأزهر بارك، وحديقة عابدين، وفاميلي بارك».

4- شارع المعز ومنطقة الحسين

تكتظ منطقة الحسين وشارع المعز بالمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، إذ يفضل محبو الأجواء الرمضانية الذهاب لتلك المنطقة على مدار أيام شهر رمضان الكريم، وتتميز تلك المنطقة باحتوائها على الكثير من المقاهي والتي تقدم المشروبات بأسعار رمزية، لذلك يمكن اصطحاب الأصدقاء لتلك المنطقة لقضاء وقفة عيد الفطر المبارك.