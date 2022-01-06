3 أيام إجازة.. أبرز أماكن الخروج للاحتفال بأعياد الميلاد و«الويك إند»

يستعد محبو الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، للخروج في «الويك إند»، ويوم عيد الميلاد، باحثين عن أفضل الأماكن لقضاء الإجازة، إذ أعلنت الحكومة المصرية أنّ اليوم الخميس، الموافق 6 يناير، إجازة رسمية بدلا من يوم الجمعة 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ما يمنح الموظفين العاملين في الدولة 3 أيام إجازة.

وحرصا من «الوطن» على تقديم كافة الخدمات لمتابعيها وقرائها على مدار 24 ساعة، نرصد من خلال السطور التالية أبرز الأماكن التي يمكن الخروج إليها خلال إجازة الويك إند المضاف إليها إجازة عيد الميلاد، كالتالي:

أماكن يمكن الخروج إليها في «الويك إند»

هناك الكثير من الأماكن المختلفة يمكن قصدها في إجازة الويك إند، وتختلف تلك الأماكن بحسب رغبة كل شخص في الأجواء التي يحب قضاء وقته بها، ومنها:

1- المولات التجارية

تعد المولات التجارية من أكثر الأماكن التي يحرص العديد من محبي الخروج على التوجه إليها، نظرا لأن المولات تحتوي على جميع الأشياء التي قد يحتاجون إليها، من مطاعم وكافيهات، كما أنّ هناك بعض المولات تضم أركانًا مخصصة للترفيه، مثل رياضة التزحلق والملاهي، ومن أبرز تلك المولات «مول سيتي سنتر ألماظة، سيتي ستارز، صن سيتي، مول مصر، مول العرب».

2- السينما

بمناسبة بداية العام الجديد وأعياد الميلاد الميلاد المجيد، أعلنت عدد من دور السينما عن عرض أفلام جديدة أبرزها: «من أجل زيكو، الجريمة، الكاهن، أبو صدام، ريتسا، المحكمة»، ويمكن اصطحاب الأسرة أو الأصدقاء لمشاهدة الأفلام الجديدة في دور العرض المختلفة.

3- الحدائق والمنتزهات

الحدائق المفتوحة والمنتزهات، تمثل مقصدًا أيضًا لبعض الأسر حتى يتمكن الأطفال من اللعب في الحدائق وقضاء وقت ممتع مع المقربين منهم، ومن أبرز تلك الحدائق والمنتزهات «فاميلي بارك، زايد بارك، الأزهر بارك».

4- «داي يوز» في العين السخنة

قد يرغب محبي السفر في الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد من خلال السفر إلى مكان ما، لقضاء 3 أيام إجازة، ومن الممكن الاشتراك في رحلة سريعة برفقة الأصدقاء إلى العين السخنة، لقضاء داي يوز معهم، ثم العودة بعد الاستمتاع بهذا الوقت مع المقربين منهم، نظرا لقربها من القاهرة.

5- الإسكندرية

يحرص الكثير من محبي السفر على التوجه للإسكندرية في فصل الشتاء لقضاء يوم كامل بها، بالرغم من برودة الطقس وسقوط الأمطار بغزارة، نظرا لتميزها بأجواء فريدة، تجعل محبي الشتاء يحرصون على قضاء الوقت الممتع بها، عبر الجلوس في إحدى الكافيهات على البحر، وزيارة المعالم الشهيرة بها.