جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 32 تليفونا محمولا

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من التليفونات والبضائع المتنوعة بعدما أعطاهم له تجار لإدخالهم البلاد استغلالا لوجود أسرته معه.

وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، استوقف محمد نبيل طلب رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، ونظرا لارتباكه وكثرة عدد حقائبه تم إعادة سؤاله فأجاب أيضا بالنفي متعللا بطول مدة سفره وأن أسرته معه.

تفتيش حقائب الراكب

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف وليد حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وتبين وجود كميات كبيرة من البضائع، وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من وليد حجاج وهيثم الدمرداش ومحمد السيد قنديل لاستكمال التفتيش وجرد وعد المضبوطات.

وكان إجمالي عدد المضبوطات 32 تليفونا محمولا و740 وحدة وعبوات من خرطوشة السجائر وأجهزة الـiqos والسجائر الإلكترونية والسيجار والـ bessline وزجاجات الحبر لطباعة التاتو وإبر لنفس الطباعة وأجهزة wireless.

تحرير محضر ضبط جمركي

وأمر أحمد أبو بكر مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 181 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.