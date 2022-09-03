نشأت الديهي: اقتصادنا حقق أعلى معدل نمو رغم الأزمة العالمية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلام الذي يفتقر للدقة والمهنية والتجرد والأخلاق، دائما يُسوق واقعا غير موجود للمشاهد، ويحاول أن يطمس الواقع الحقيقي، «هذا النوع من الإعلام غير أمين، وغير أخلاقي»، فالإعلام في العالم أجمع سلاح، وهناك نوع من الإعلام المرتزق، يحاول إيهام المشاهد بأشياء غير حقيقية، وهذا يُعد إعلام «ضلالي»، يهدف إلى إبعاد تفكير المشاهد عن الأشياء الحقيقة.

من يديرون الدولة لا يعيشون أي حالة من الهدوء النفسي

أضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن من يديرون الدولة، لا يعيشون أي حالة من الهدوء النفسي، «كله شغال، وكله بيتعب، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة على المستوى العالمي، أنا فقط أقول الحقيقة، ولا أتحدث بكل ما سمعت»، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو السنوات الأخيرة، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

معدل التضخم كان 10% منذ 10 سنوات

أوضح الإعلامي، أن وصل معدل النمو لـ6.6%، في حين وصل المعدل العالمي 2.3%، وتضاعف الناتج المحلي 3 مرات من 2014 إلى الآن، حيث وصل لـ7.9 ترليون جنيه، كما أن معدل البطالة كان في 2013 لـ14% وانخفض لـ7.4%، وهذا أقل معدل خلال 30 عامًا، كما أن معدل التضخم كان 10% منذ 10 سنوات، ولكن مصر استطاعت أن تحتوي التضخم لـ8.5، ويسعى البنك المركزي لخفضه لـ7%، وإجمالي الديون الأجنبية 157 مليار دولار، ويمثل 34% من أجمالي الناتج المحلي.