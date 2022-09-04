هاني رمزي يتحدث عن الجوانب الإنسانية للراحل علي عبدالخالق: كان متواضعا

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الفنان هاني رمزي بعد إعلان خبر وفاة المخرج القدير علي عبدالخالق، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.

وكشف هاني رمزي لـ«الوطن» الجوانب الإنسانيه في حياة الراحل علي عبدالخالق قائلا: «المخرج علي عبدالخالق كان متواضع جدا وفي نفس الوقت محب للصغير قبل الكبير، محب للناس واللمة، تعاملت معه في فيلم ظاظا، كنت أروح اللوكيشن أجده جالس وسط العمال بياكل معاهم، الكل عارف إنه مخرج كبير ونجم في اللوكيشن، عاشرته فترة الفيلم اكتشفت إنه أسري كده ومراته رحمة الله عليها وابنه وابنته كانوا بيزوروه في اللوكيشن، كان إنسان جميل ومتواضع، وهو في مكان أحسن وارتاح من الألم والمرض وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

بصمة في السينما المصرية

وأضاف «رمزي» قائلا: «أستاذ علي الله يرحمة من المخرجين العظماء الذين عملوا بصمة في السينما المصرية، وأفلامه طبعا معروفة وناجحة وخاصة أفلامه الوطنية كانت من الحاجات المتخصص فيها جدا، وهو دقيق في شغله وعن نفسي وقت تصوير فيلم ظاظا كان فيلم ناجح وكبير وبذل فيه مجهود وكان علامة في مشواري الفني أعتز بها.

وفاة علي عبدالخالق

وتوفي المخرج علي عبدالخالق أمس بأحد المستشفيات بعد صراع مع مرض السرطان دام لـ60 يوما فقط، وأعلن خبر وفاته ابن شقيقه أحمد عبدالخالق عبر فيسبوك قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي علي عبدالخالق، توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان، ماتت القدوة ومات الخلق».