مؤرخ فني: علي عبدالخالق قدم أعظم ثلاثية سينمائية بعد نجيب محفوظ

نعى المؤرخ الفني محمد شوقي، وفاة المخرج علي عبدالخالق الذي رحل أمس الجمعة، قائلا: «نعزي أنفسنا وكل مصري والوطن العربي».

أفلامه اهتمت بالقضايا الشائكة

وأضاف «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن المخرج علي عبدالخالق اهتم في معظم أفلامه بالقضايا الشائكة في المجتمع بأسلوب مختلف، موضحًا أنه لا يوجد خط درامي إلا وتناولته أفلامه، سواء الرومانسية منها أو الكوميدية أو الأكشن أو الواقعية أو الجاسوسية أو الوطنية.

وأشار إلى أنه لا أحد ينسى الثلاثية الكبيرة التي قدمها على شاشة السينما المصرية، وهي «العار» و«الكيف» و«جري الوحوش»، وهي ثاني أعظم ثلاثية سينمائية بعد ثلاثية نجيب محفوظ، لافتًا إلى أن فيلم «جري الوحوش» قدم الصراع النفسي مع الإنسان وبين ما يتمناه الإنسان، وهذه فلسفة جميلة.

أعماله عابرة للزمن وتخاطب كل الأجيال

ولفت أن أفلام المخرج علي عبدالخالق مازالت تُشاهد إلى وقتنا هذا، وعابرة للزمن وتخاطب كل الأجيال، ويجري تداول اقتباسات منها على «السوشيال ميديا» كما لو كانت جرى عرضها منذ وقت قليل.

وأوضح أن المخرج علي عبدالخالق قدم مع المؤلف محمود أبوزيد نموذجًا لم يقدم في السينما المصرية من قبل المتمثلة في شخصية «روقة» الزوجة المثالية في تاريخ السينما المصرية، وهو النموذج الذي يُحكى عنه حتى الآن.