حسين فهمي: صداقتي مع علي عبدالخالق بدأت منذ معهد السينما.. كان فنانًا راقيًا

قال الفنان حسين فهمي، إن المخرج الكبير الراحل علي عبدالخالق الذي استمرت مسيرة إبداعه 56 عاما كان زميلا له في معهد السينما، وكان صديقه الشخصي، وأنتجا معا أكثر من فيلم ضمن مسيرته الفنية الغنية، مشيرا إلى أنه ظهر معه في عدد من المسلسلات، «علي كان قريب جدا لقلبي وصديق عزيز، وكنت على اتصال به دائما».

فهمي: حالته الصحية كانت صعبة قبل وفاته

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن حالته الصحية كانت صعبة قبل وفاته، كما كان يشعر بأن صحته تتدهور، «دي مشيئة ربنا وده القدر، كان مخرج عظيم».

فهمي: علي كانت أخلاقه راقية جدا وكان إنسان في تعاملاته

واستطرد: «علي كانت أخلاقه راقية جدا وكان إنسان في تعاملاته وفنان بمعنى الكلمة، ومكانش بيتعالى على أحد، ولينا زملاء كثيرين فقدانهم هذا العام، وأنا كرئيس للمهرجان أتمنى تكريم الجميع، والمرة السابقة كرمت كل زملائي، وكل ما أقدر أكرم حد هكرمه، وعلي عبدالخالق يستحق الكثير».