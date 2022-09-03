إلهام شاهين: علي عبدالخالق سبب وجودي بالحياة الفنية.. كان مؤمنا بموهبتي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المخرج الراحل على عبدالخالق سيظل حيا بين أحبابه من خلال أعماله العظيمة، والتي ستظل علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية، وعلامات في تاريخ كل الفنانين الذين عملوا معه، «أستاذ علي عبدالخالق له يد كبيرة جدا في وجودي في الحياة الفنية، واشتغلت معاه من سنة أولى في معهد فنون مسرحية».

إلهام شاهين: ظهرت معه في فيلم العار بدور صغير جذب الإنظار لي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، أنها شاركت معه في فيلم «العار»، وكان أحد الأعمال المميزة، وظهرت خلاله ه في دور صغير ولكنها لفتت الأنظار، حتى توالت أعمالها بسبب نجاح فيلم العار بشكل كبير.

واستطردت: «اشتغلت معاه كتير زي فيلم الجنتل أنا ومحمود عبدالعزيز، وفيلم عليه العوض أنا وفاروق الفيشاوي، وفيلم خادمة ولكن أنا ومصطفى فهمي، واشتغلت أفلام تلفزيونية أخرى معاه، وأول مسلسل عمله أستاذ علي كان اللي عملته معاه باسم نجمة الجماهير، وكان فيه اتفاق كبير جدا، وكان مؤمن بيا وبموهبتي، وكان من أوائل الناس اللي شجعوني ودعموني».

إلهام شاهين: علي عبدالخالق كان يشيع البهجة في المكان

وأوضحت أن المخرج الراحل كان دائما يقدمها في أدوار مختلفة في كل عمل، وكانت دائما تحصل على الجوائز عندما تعمل معه في أفلامه المختلفة، «كنت بحبه جدا على المستوى الشخصي، كان جميل ويشيع البهجة في المكان، وكان دائما بيحب يقول حجات لذيذة ومضحكة، وعلاقته بالفنانين فيها خفة دم، وبيحسسنا إننا قريبين منه كأننا من أهلة، وكان شخصية طريفة ولذيذة».