أسامة ربيع: اكتسبنا خبرة من جائحة كورونا.. ونعمل على تطوير سياحة اليخوت

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل ما جاء في اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «تحدثنا عن عدة محاور، حركة الملاحة، والتطوير في القطاع الجنوبي، واستراتيجية الهيئة لتطوير سياحة اليخوت».

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن يكون لدى مصر سياحة اليخوت: «نعمل على تطوير الخدمات، مثل خدمات الوقود والكهرباء والمياه والنت والدفع بالكريديت، ونطور في بورسعيد والإسماعيلية، وننشئ مدينة جديدة في الإسماعيلية ستعمل بالطاقة المتجددة وستتسع لـ65 يخت».

أعلى عدد سفن مارة

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «في هذا العام حققنا أعلى عدد سفن بواقع 22 ألف سفينة، بزيادة قدرها 16%، وأعلى حمولة بواقع مليار و320 مليون طن بزيادة 11%، وإيراد قدره 7 مليارات دولار، بزيادة 19% عن السنة السابقة».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «نجحنا في أن تعبر 8 سفن عملاقة من الجيل الجديد، إذ تزن السفينة 224 ألف طن، والطاقة الاستيعابية 24 ألف حاوية وغاطس، قدره 16 متر و30 سم، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، وهذه السفن تابعة لشركة إيفرجرين، إذ مروا كلهم في القناة».

أكثر من سيناريو

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن إدارة القناة، جهزت أكثر من سيناريو للفترة المقبلة: «كان يُقال إن الحرب الروسية الأوكرانية سيكون لها تأثيرات سلبية وإيجابية على القناة، لكن في الحقيقة كانت التأثيرات الإيجابية أكبر من نظيرتها السلبية، وهو ما كان أحد أهم العوامل لزيادة إيرادات القناة، لكننا حددنا سيناريو لتحفيز السفن التي تمر عبر القناة، من خلال المرونة».

وواصل: «اكتسبنا خبرة كبيرة في أزمة كورونا، جذبنا عددا من السفن عن طريق تخفيضات من 17% إلى 75%، وبالفعل حضرنا هذا السيناريو بعد اندلاع الحرب، لكننا لم نحتاج إليه».