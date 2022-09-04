المنتجة شهد رمزي «باكية»: شقيقي صلاح في العناية المركزة ومحتاج دعواتكم

نشرت المنتجة شهد رمزي عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو لها وهي تبكي مطالبة من متابعيها الدعاء لشقيقها صلاح الذي يتواجد حاليا في العناية المركزة في غيبوبة.

وقالت شهد رمزي: «النهارده عيد ميلادي عايزاكو وانتو بتقولولي كل سنه وانتي طيبه تدعو لصلاح يقوم بالسلامة ربنا رب المعجزات أملي كبير أوي انه يقوم ويبقي وسطنا»

وأضافت: «مش قصدي أضايقكوا أنا قصدي تدعو له عشان مفيش حاجة ترد القدر غير الدعاء شكرا لأي حد بيدعيلوا وعارفة أنه فيه كتير بيدعولوا شكرا أوي»

مرض صلاح رمزي

في أغسطس الماضي أعلن الفنان شريف رمزي، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» تعرض شقيقه صلاح رمزي لأزمة صحية شديدة وكتب قائلا: «أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى، أرجو الدعاء، ربنا يشفيك يا صلاح ويقومك بألف سلامة يا حبيبي، ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك لينا بألف صحة يا صلاح يا ابن ليلى آمين، أرجو الدعاء لصلاح رمزي في صلواتكم».

شهد رمزي تدعو لشقيقها

وحرصت شهد رمزي منذ تعرض شقيقها للوعكة الصحية الأخيره علي الدعاء له بشكل مستمر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «ربنا يقومك بالسلامة يا حبيب القلب والروح، بتحسسني إنِ ملكة ووجودك هو الشيء الوحيد اللي بيطمن قلبي».