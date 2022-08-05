زينة توجه رسالة مؤثرة للمنتج صلاح رمزي بعد دخوله في غيبوبة

ما زال صلاح رمزي، نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي، محتجز داخل غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد دخوله في غيبوبة وفقا لتصريحات شقيقه الفنان شريف رمزي لـ«الوطن»، وهو ما دفع الفنانة زينة بالدعاء له عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام».

وناشدت زينة متابعيها بالدعاء للمنتج صلاح رمزي، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «انستجرام»، ودعت متابعيها بالدعاء لـ صلاح رمزي صاحب القلب الطيب، بحسب وصفها، معتبرة إياه واحد من أصدقائها المقربين، فضلاً عن قربها الشديد من عائلة حسن رمزي.

تطورات الحالة الصحية للمنتج صلاح رمزي

وشهدت أخبار الحالة الصحية للمنتج صلاح رمزي تدهوراً شديداً خلال الساعات الماضية، حيث أصيب بالتهاب في أنسجة المخ نتج عنه دخوله في غيبوبة، بحسب تصريحات الفنان شريف رمزي، لافتاً إلى أن شقيقه نُقل إلى المستشفى، قبل أيام، وحالته حرجة للغاية، ووضعه الصحي لا يسمح بالتدخل الجراحي في الوقت الراهن.

شهد رمزي تدعو متابعيها بالدعاء لشقيقها

وبدورها دعت شهد رمزي، شقيقة صلاح رمزي، متابعيها عبر إنستجرام بالدعاء لشقيقها، حيث وصفته بحبيب القلب والروح الذي يدعمها دوماً في كل خطواتها، كما أنه يشعرها بأنها ملكة متوجة دائماً، مضيفة: «حنانك عليا وفخرك بيا وفرحك لفرحي وزعلك على زعلي، أنت جوهرة، دائماً بتساندني في شغلي وكل حاجة، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي».

يذكر أن الفنان شريف رمزي أول من أعلن خبر تعرض شقيقه المنتج صلاح رمزي عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، حيث دعا متابعيه بالدعاء له كي يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.