شهد رمزي تدعو لشقيقها صلاح بعد تعرضه لوعكة صحية: «يا رب رد فيا الروح واشفيه»

نشرت المنتجة شهد رمزي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورة تجمعها بشقيقها المنتج صلاح رمزي.

وعلقت شهد رمزي على الصورة: «يا رب يا رب يا رب رد فيا روحي يا رب اشفي صلاح حبيب قلبي وحبيب روحي».

وانهالت تعليقات الوسط الفني ومتابعيها بالدعاء لشقيقها صلاح بالشفاء العاجل.

تعرض صلاح رمزي لوعكة صحية

وفي أول أغسطس الجاري، أعلن الفنان هشام ماجد، تعرض صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي لوعكة صحية شديدة، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب ماجد، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «ادعوا لـ صلاح رمزي بالشفاء العاجل»، دون توضيح تفاصيل المرض.

تدهور الحالة الصحية لـ صلاح رمزي

وشهدت الحالة الصحية لصلاح رمزي تدهورا شديدا حيث أصيب بالتهاب في أنسجة المخ، ما أسفر عن دخوله في غيبوبة ونقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى.