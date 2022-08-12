ريهام أيمن تطلب الدعاء لشقيق زوجها صلاح رمزي: اللهم أمده بالصحة

طالبت الفنانة ريهام أيمن، من جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الدعاء لشقيق زوجها شريف رمزي، المنتج صلاح رمزي بعد تدهور حالته الصحية.

ريهام أيمن تدعو لشقيق زوجها بعد تدهور حالته الصحية

ونشرت ريهام أيمن صورة لصلاح رمزي وعلقت عليها قائلة: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي صلاح ابن ليلى وتمده بالصحة والعافية لا ملجأ ولا منجي منك إلّا إليك إنك على كل شيءٍ قدير».

وأضافت «ريهام» قائلة: «اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك يا شافي المريض بقدرتك اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين آمين.. ارجو الدعاء لصلاح في صلواتكم».

تعرض صلاح رمزي لوعكة صحية

وتعرض منذ أيام المنتج صلاح رمزي لازمة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى وأعلن الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، قائلا: «ادعوا لـ صلاح رمزي بالشفاء العاجل»، دون توضيح تفاصيل المرض.

كما أكد الفنان شريف رمزي لـ«الوطن»، أن حالة شقيقة الصحية في تدهور، طالبا من الجمهور الدعاء.