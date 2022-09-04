قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في فلسطين ولبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته واستفزازاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي لبنان، من إجبار عائلات فلسطينية على هدم منازلها، كما لم تنج الحيوانات من انتهاكات جنود الاحتلال، الذين اعتقلوا، «حمارا» في جنوبي الخليل.

وفي لبنان، أطلق جيش الاحتلال، قنبلتين صوتيتين باتجاه شباب لبنانيين على إثر اقترابهم من السياج التقني.

اعتقال حمار

وأظهر مقطع فيديو مصور قيام جنود الاحتلال، باعتقال حمار من تجمع الدقيقة البدوي في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الحمار بحجة اقترابه من موقع لجيش الاحتلال حسب وكالة «وفا».

هدم منزل عائلة فلسطينية

وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة هادية فلسطينية على هدم منزلها قسرا، بذريعة البناء دون ترخيص، في بلدة سلوان جنوب «المسجد الأقصى المبارك»، بمدينة القدس المحتلة، ويقطن في المنزل 3 عائلات، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، علما أنه قائم منذ 12 عاما.

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، المعروف باسم «أوتشا» في تقرير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 8 آلاف و746 مبنى فلسطينيا منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس الماضي، مشيرا إلى تهجير نحو 13 ألف فلسطيني، وإلحاق أضرارا بنحو 152 ألفا آخرين.

وتظاهر العشرات من أهالي مدينة الطيبة داخل أراضي الـ 48، مساء أمس السبت، تنديدا بسياسة هدم البيوت، وآخرها أمر بالهدم الفوري صدر بحق بيوت عائلة أبو حجاج في المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

لافتات تطالب بوقف أوامر الهدم فورا داخل أراضي الـ 48

وشارك في المظاهرة، رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ورفع المشاركون يافطات تطالب بوقف أوامر الهدم فورا، وداعية إلى التصدي لسياسة الهدم وحماية البيوت المهددة،

وردد المشاركون، في المظاهرة، شعارات منددة بسياسة التفريق العنصري بحق المواطنين العرب داخل أراضي الـ 48.

وأظهر مقطع فيديو مصور قيام جنود الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، باعتقال حمار من تجمع الدقيقة البدوي في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بحجة اقترابه من موقع لجيش الاحتلال.

جيش الاحتلال يطلق قنبلتين صوتيتين باتجاه السياج التقني مع لبنان

وفي لبنان، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنبلتين صوتيتين باتجاه السياج التقني مع لبنان.

وأوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق قنبلتين صوتيتين باتجاه شباب لبنانيين على إثر اقترابهم من السياج التقني في خراج بلدة «حولا- قضاء مرجعيون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.