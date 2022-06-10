فلسطين تطالب واشنطن بحماية أملاك الكنائس في القدس المحتلة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس والضغط على دولة الاحتلال لوقف تغولها وتهويدها للقدس.

كما طالبت الوزارة، في بيان صادر عنها، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بتفعيل الحماية الدولية للشعب

وأدانت الوزارة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.

الخارجية تدعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية

وقالت الوزارة إن القرار إثبات جديد على ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس، والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها.

ودعت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورًا خاصة القرار 2334.