انطلاق انتخابات «المحامين» بعد قليل.. و18 مرشحا يتنافسون على مقعد النقيب

تجرى انتخابات نقابة المحامين، اليوم الأحد، من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، لاختيار نقيب جديد للمحامين، خلفا للنقيب الراحل رجائي عطيه الذي وافته المنية في شهر مارس الماضي، حيث يتنافس فيها 18 مرشحا.

أبرز المتنافسين في انتخابات نقابة المحامين

ويعد أبرز المنافسين في انتخابات نقابة المحامين هم عمر هريدي وكيل نقابة المحامين، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية وأحمد جمعة، ونبيل عبد السلام عضو مجلس نقابة المحامين.

إشراف قضائي

وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي من مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وبلغت عدد اللجان الانتخابية في انتخابات نقابة المحامين 333 لجنة في 37 نقابة فرعية.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كانت قد استبعدت النقيب السابق سامح عاشور من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات، وذلك في ضوء عدم قبول استقالته من مجلس الشيوخ، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومنصب نقيب المحامين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، أن العملية الانتخابية ستتم في مقرات النقابات الفرعية وسيتم تسيير أتوبيسات النقابة لنقل المحامين من المحاكم إلى مقر النقابة العامة للمحامين، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الرابعة عصرًا، وذلك للمشاركة في العملية الانتخابية بمقر النقابة العامة.

وتشمل قائمة المرشحين كلا من: «أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، ونبيل حسن عبدالسلام مرسي، ومحمد رجب أحمد البرديسي، وفرج عاشور محمود محمد، وأسامة درويش أحمد سنة، وعمر جلال حسن محمد هريدي، وشادي طلعت إبراهيم سليمان، وأحمد علي إبراهيم جمعة، وعلي محمد فتوح حسين، وأحمد سعيد محمد علي حلاوة، والسيد أحمد السيد أبوالعينين، وفؤاد سعد فؤاد سعد، وياسر عبداللاه محمد بخيت، ومنشاوي غانم محمد جابر، وعبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم، وساهر محمد إبراهيم علوان، وخالد كمال حافظ محمد حافظ».