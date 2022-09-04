إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث ببني سويف.. «أب وابنه وحفيدته»

أصيبت 3 أشخاص من أسرة واحدة «أب وابنه وحفيدته» في حادث تصادم دراجتين ناريتين «موتوسيكل» و«توك توك»، على الطريق الزراعي «شاويش - أهناسيا» غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

بلاغ بإصابة 3 أشخاص في حادث مروري

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية و«توك توك» على طريق فرعي بقرية شاويش، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة أب وابنه وحفيدته، وهم «شعبان مشرف علي»، 63 سنة، بالمعاش، مقيم قرية قاي بإهناسيا، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالقدم مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وابنه «محمد شعبان مشرف»، موظف، 32 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وحفيدته «ملك محمد شعبان»، 4 سنوات، مصابة كدمات وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم.