إصابة زوجين وأبنائهما الثلاثة في حادث مروري بصحراوي بني سويف

أصيب زوج وزوجته و3 من أبنائهما، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بنزلة أبو صالح في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الشرقي

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة المحدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بنزلة أبو صالح فى اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، ما أسفر عن إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف

وتبين أن المصابين وهم «مصطفى.ح.ع»، 47 عاما، مستشار نيابة إدارية، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و«علا.ن.ص»، 42 عاما، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم والرأس، وأبنائهم «عمر» 11 عاما، مصابا بكدمات بالرأس، و«محمد» مصابا بكدمات بالرأس، و«ردينة»، 9 أعوام، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسوان.

تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.