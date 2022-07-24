بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث سير على «دائري» بني سويف

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الدائري بالقرب من صوامع سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث على «دائري» بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الدائري، أمام صوامع سدس بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ببا

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ 3 سيارات إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي، وجارِ تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة في بني سويف

واستقبلت مستشفى ببا المركزي المصابين، وهم «محمود محمد عبدالله» 38 سنة، موظف بالضرائب، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، «نبيل كامل مرسي» 55 سنة، مصابًا بجروح و كدمات، موظف ضرائب، «عبد الله مصطفى سيد» 33 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف، «مينا عيد شكري» 32 سنة، مصابًا بجروح وكدمات، «ماهر محمد بحر» 57 سنة، ورفض النقل إلى المستشفى.