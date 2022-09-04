رئيس جامعة عين شمس يفتتح فاعليات مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، فاعليات «ويبينار دولي» لمبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC) الذي تستمر فاعلياته حتى بعد غد، بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا».

«الويبينار الدولي» يهدف لمناقشة تأثير تغير المناخ على المناطق الزراعية البيئية المختلفة وخاصة المناطق الجافة وتأثيراتها على الغذاء والاقتصاد العالمي وبالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل.

وشارك عبر تقنية الفيديوكونفرانس الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27).

«المتيني»: ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على إنتاج الغذاء في العالم

وقال محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنَّ العالم يمر بفترة عصيبة ناتجة من العواقب الثقيلة لظاهرة تغير المناخ التي ستنعكس على مستقبل الإنسانية، إذ يقطن المناطق الجافة 2.5 مليار مواطن من بينها الدول العربية وسيؤدى ارتفاع درجة الحرارة إلى هجرة المواطنين إلى مناطق أخرى أقل تأثراً، مما ينتج عنه خللاً اقتصادياً وسياسياً في العالم أجمع.

وتابع أنَّ ارتفاع درجة الحرارة سوف يؤثر على إنتاج الغذاء في العالم وزيادة معدلات نقص التغذية والذي يتداخل مع صحة المواطنين، وقدرتهم على مجابهة الأوبئة مثل Covid 19 وغيرها.

واستكمل: «نحن الآن على مشارف انعقاد الملتقى الدولي لتغير المناخ 27COP، فعلينا مسئولية كمؤسسات تعليمية وبحثية أن نشارك في الإسهام بالرؤية الخاصة بالأقلمة التي تهم البلاد النامية وخاصة في إفريقيا والمناطق الجافة في العالم».

زيادة المساحات الخضراء داخل جامعة عين شمس

وأشار إلى جهود جامعة عين شمس في هذا الصدد التي شملت زيادة المساحات الخضراء داخل الجامعة و لري باستخدام مياه الصرف المعالج وإدخال تقنيات تدوير المخلفات والاعتماد على الطاقة المتجددة والبديلة كطاقة الشمس والرياح، وذلك في إطار المبادرة المهمة للتحول الأخضر shams be gree.

وتأتي فاعليات «الويبينار الدولي» بمشاركة 75 من طلاب الدراسات العليا يمثلون رابطة شباب الصفوة الأفارقة من مختلف دول أفريقيا، يقدم 6 منهم -يمثلون مناطق أفريقية مختلفة- عروضاً تقديمية بالأرقام والإحصاءات تعكس تأثير تغير المناخ في مناطقهم.

وضمت فاعليات اليوم الأول توقيع مذكرة تعاون مشترك بين اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة ومعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة بجامعة عين شمس، ومذكرة تفاهم أخرى بين المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ومعهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة.