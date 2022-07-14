«حقك تنظمي» تقدّم خدمات الصحة الإنجابية لـ6.3 مليون منتفعة في يونيو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان لـ6 ملايين و350 ألفا و330 منتفعة، بـ25 محافظة، خلال يونيو الماضي، ضمن حملة «حقك تنظمي» وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتنمية الأسرة المصرية.

حقك تنظمي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الخدمات المقدمة ضمن حملة «حقك تنظمي»، تضمّنت توزيع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ5 ملايين و10 آلاف و752 منتفعة من خلال 331 عيادة متنقلة و4 آلاف و813 عيادة ثابتة بالقرى والمناطق النائية على مستوى محافظات الحملة.

تفعيل الحملة في 25 محافظة

ولفت عبدالغفار، إلى تفعيل الحملة في 25 محافظة، وهي: «كفر الشيخ، القاهرة، الدقهلية، الغربية، بورسعيد، سوهاج، مطروح، الفيوم، الوادي الجديد، البحيرة، شمال سيناء، قنا، الأقصر، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، دمياط، الشرقية، أسيوط، جنوب سيناء، المنوفية، أسوان، السويس، المنيا، والإسماعيلية».

ندوات ثقافية وعروض مسرحية

من جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى تنفيذ أنشطة إعلامية في صورة ندوات تثقيفية، وعروض مسرحية، ومسرح عرائس داخل الوحدات الصحية، وبالأماكن والقرى المستهدفة بالخدمة من خلال العيادات المتنقلة، وبمشاركة مسؤولي التثقيف الصحي، والرائدات الريفيات، لرفع وعي الشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مشيرا إلى إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة التي أنتجتها المنتفعات، بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة، وذلك إيمانا من القطاع بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

وأكد عباس، استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني للمشورة والاستفسار عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 إلى جانب الرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.