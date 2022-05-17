41 ألف منتفعة من قوافل الصحة للخدمات الإنجابية خلال شهر واحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ41 ألفا و343 منتفعة خلال أبريل الماضي، من خلال العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيقا ل،«رؤية مصر 2030».

2134 زيارة للعيادات المتنقلة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزارة قدّمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال 79 قافلة، إضافة إلى 2134 زيارة للعيادات المتنقلة التي تم تنفيذها بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنّ القوافل والعيادات المتنقلة قدمت خدماتها لـ41 ألفا و343 منتفعة، بينهم 9 آلاف و431 منتفعة جديدة.

وسائل تنظيم الأسرة

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزارة تقدم الدعم الفني للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية، من خلال تدريب فرق العاملة بها، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دوري، وطبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى فتح عيادتين لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية بمحافظة الشرقية، والثانية بمستشفى زايد التخصصي بمحافظة الجيزة، ليصل إجمالي عيادات الجمعيات الأهلية «المُدعمة» التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 484 عيادة، بواقع 419 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع «2 كفاية».

زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنّ إجمالي زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة، بلغ مليون و754 ألفا و657 زيارة، بينهم 154 ألفا و483 منتفعة جديدة، لافتًا إلى صرف 2 مليون و188 ألفا و964 وسيلة بمختلف أنواعها.

وقال «عباس» إنّه جرى تنفيذ مليون و411 ألفا و515 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم من خلالهن تقديم 76 ألفا و781 ندوة تثقيفية للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للمجتمع، لافتًا إلى تحويل 750 ألفا و420 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة.

تحسين الخصائص السكانية

ولفت إلى عقد 46 ألفا و257 ندوة بنوادي المرأة، لتنمية قدراتهن الذاتية وإكسابهن المزيد من الخبرات، ما يساعد على تمكينهن اقتصاديا، حيث جرى تدريب 32 ألفا و494 سيدة على بعض الحرف مثل المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادي المرأة، وذلك إيمانا بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار، خاصةً قرار الإنجاب، وذلك ضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وتابع «عباس» أنّه جرى عقد 4 دورات تدريبية لـ41 طبيبا من مقدمي الخدمة والمشرفين الفنيين بالمحافظات على تركيب اللولب الهرموني، إضافة إلى عقد 8 دورات تدريبية لـ120 مثقفة سكانية بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والشرقية، وبني سويف، والمنيا على البرنامج المطور للرائدات الريفيات لتحديث المعلومات لدى المثقفات السكانيات ورفع كفاءتهن.

وأكد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «إحنا معاكي» على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.