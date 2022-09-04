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«الأنباء السورية»: سقوط مروحية عسكرية ومصرع طاقمها

المروحية سقطت نتيجة عطل فني

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سحر المكاوى
09:52 ص | الأحد 04 سبتمبر 2022
سوريا - أرشيفية

سوريا - أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء السورية بسقوط مروحية عسكرية وسط البلاد، منوهة إلى مصرع طاقمها  

وأوضحت أن المروحية العسكرية سقطت نتيجة عطل فني شمال شرق مدينة حماة، ما أدى إلى استشهاد طاقمها.

المروحية سقطت نتيجة عطل فني 

وأشار مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية، أن مروحية عسكرية سقطت صباح اليوم، شمال شرق مدينة حماة فى سوريا خلال مهمة تدريبية، نتيجة عطل فني ما أدى إلى استشهاد طاقم المروحية

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بقلم سحر المكاوى