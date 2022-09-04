زوجة مايكل جاكسون: كنت مسؤولة جزئيا عن وفاته وآسفة إني شاركت في ذلك

عادت ديبي رو زوجة مايكل جاكسون السابقة للأضواء مرة أخرى، للحديث عن علاقتها بأسطورة البوب في تصريحات صادمة، إذ ألقت على نفسها مسئولية وفاته بشكل جزئي، حيث كان بإمكانها فعل المزيد عندما أصبح مدمنًا على مسكنات الألم، على حد تعبيرها: «كان يجب أن أفعل شيئًا ولم أفعل، هناك عددًا من الأشخاص ماتوا من الإدمان، وبطريقة ما كنت جزءًا من الأمر».

وجاء ظهور زوجة مايكل جاكسون السابقة، ضمن فيلم تسجيلي بعنوان «Who Really Killed Michael Jackson»، يعرض على قناة «Fox»، ويتضمن التحقيق في السبب وراء وفاة مايكل جاكسون، حيث قال الطبيب الشرعي السابق في شرطة لوس أنجلوس إد وينتر، في الفيلم إن المغني توفي بسبب سكتة قلبية عام 2009، ووجد المسكن القوي «بروبوفول» في نظامه بكمية تكفي لإسقاط وحيد القرن، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

زوجة مايكل جاكسون: لقد كنت سيئة

وكانت زوجة مايكل جاكسون مساعدة أخصائي الأمراض الجلدية أرنولد كلاين، الذي توفي عام 2015، وكان مسئولًا عن تقديم مسكنات قوية لـ «جاكسون» وآخرين، قائلة: «لقد كنت سيئة مثل كلاين، وآسفة جدًا لأنني شاركت في ذلك»، بينما رفضت «رو» التحدث عن جاكسون تحديدًا في الفيلم الوثائقي، واختارت التركيز بدلاً من ذلك على «كلاين»، الذي عالج أيضًا مجموعة كبيرة من المشاهير.

من هي ديبي رو زوجة مايكل جاكسون؟

التقى الزوجان السابقان لأول مرة قبل 15 عامًا من زواجهما، عندما كان «مايكل» يُعالج من حالة جلدية، لدى الطبيب أرنولد كلاين التي كانت تعمل كمساعدة له، وكانت علاقة ديبي رو مع مايكل جاكسون محاطة بالسرية، حيث لم يحضر سوى عدد قليل من الأشخاص حفل زفافهم، الذي أقيم في فندق شيراتون، يوم 13 نوفمبر 1996، بينما كان «جاكسون» في جولة لألبومه «HIStory»، وكانت أما لابنيه مايكل جوزيف جاكسون جونيور، المعروف أيضًا باسم «برنس»، وباريس جاكسون، ووقع الطلاق بعد 3 سنوات من الزواج.

سلمت «رو» حقوق الحضانة الكاملة لـ «باريس» و«برنس» إلى «جاكسون» عند طلاقهما في عام 1999، وفي عام 2001 تم إنهاء حقوقها الأبوية للأطفال، على الرغم من أنها ذهبت لاحقًا إلى المحكمة لإلغاء هذا الأمر.