حكاية اعتزال علي عبد الخالق السينما واتجاهه للدراما بسبب «يوم الكرامة»

مسيرة فنية طويلة قدمها المخرج على عبد الخالق خلال مشواره الفني الطويل، قبل أن يرحل عن عالمنا منذ يومين، وعمل مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وله باع كبير في السينما والدراما على مدار مشوار فني امتدت لسنوات طويلة .

علي عبد الخالق يتحدث عن فيلم «يوم الكرامة»

وقال علي عبد الخالق في حوار سابق لـ«الوطن»، إنه في الألفية الجديدة قدم فيلم «يوم الكرامة»، وكان يتصور أنه سيحقق نجاحا جماهيريا، لأن الفيلم به مشاهد تشويق تم تصويرها في البحر، وهذا يعتبر شكلاً جديداً على السينما المصرية، والفيلم كان من إنتاج قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري، ورئيس القطاع قدم دعاية كافية للعمل، سواء في الصحافة أو التليفزيون، ولكن الفيلم لم ينجح جماهيريا.

علي عبد الخالق يتحدث عن فشل الفيلم

وتحدث علي عبد الخالق عن إحساسه بعد فشل الفيلم قائلاً: «أصُبت بصدمة شديدة، وشعرت بغربة تجاه هذا الجمهور، حتى أعلنت اعتزالي للسينما بسببه، ولكن بدون مقدمات وجدت منتجي الفيديو يطلبونني في أعمال درامية، وبالفعل قدمت أعمالاً درامية رغم أنى لست مخرج فيديو».

وفاة المخرج على عبد الخالق

يذكر أن المخرج علي عبد الخالق، رحل عن عالمنا يوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ تم الإعلان عن إصابته بالمرض قبل شهر تقريبا.

وكشف نجل المخرج الكبير علي عبد الخالق عن آخر الجمل التي قالها والده قبل وفاته بأيام، قائلا: «الدكتور قاله هنعمل كذا متخافش، فرد عليه: أخاف وأنا وفي وسط قوات بلدي؟.. أنا مش خايف».