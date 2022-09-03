انتهاء صلاة الجنازة على المخرج علي عبد الخالق «صور»

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على المخرج الكبير علي عبد الخالق، التي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد من الفنانين، بالإضافة إلى حرص وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني على المشاركة في الجنازة.

انتهاء صلاة الجنازة على المخرج علي عبد الخالق

كما حضر أيضًا لصلاة الجنازة على المخرج علي عبد الخالق، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، وعددًا آخر من الفنانين الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع عليه.

الأعمال الفنية للمخرج الراحل

يذكر أن المخرج علي عبد الخالق عانى مؤخرًا مع مرض السرطان قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات بمنطقة المعادي يوم أمس الجمعة، وسط حالة كبيرة من الحزن عليه.

يذكر أن المخرج علي عبد الخالق قدم مسيرة فنية حافلة بالنجاحات وله علامات فارقة في الفن، كان من بينها «شادر السمك»، «العار»، «الكيف»، «الحب وحده لا يكفي» و«البيضة والحجر»، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة.