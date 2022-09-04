نجل علي عبد الخالق عن رحيل والده: أعيش في كابوس

روى المخرج هشام علي عبد الخالق، نجل المخرج الكبير علي عبد الخالق، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالده الراحل، قائلا: «المرض الذي تعرض له كان شديد نظرا للسن وطبيعة المرض، التحدث عن هذا الموضوع بالنسبة لي ما زال مؤلما، بعتبر نفسي أنا في حالة نصف غيبوبة كأني في كابوس مش قادر أصحى منه».

استجابة سريعة لعلاجه على نفقة الدولة

ووجه «عبد الخالق»، في تصريحات تليفزيونية، الشكر للأشخاص الذين وقفوا بجانب والده الراحل علي عبد الخالق في فترة مرضه وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «استجابة رئيس الجمهورية لعلاج والدي على نفقة الدولة في مستشفى المعادي العسكري كانت بسرعة مذهلة وأسعدت والدي للغاية».

وأكد أن التقدير لمشوار والده شكل دعما نفسيا كبيرا له في أيامه الاخيرة، متابعا: «والدي كان مهتم جدا بالتأريخ لنضال القوات المسلحة، وكان راضيا بمرضه ويستمر في تصريحاته للجرائد رغم أنه كان يعاني من سرطان الرئة والكلام كان صعب».

آخر الجمل التي قالها

وكشف عن آخر الجمل التي قالها والده قبل وفاته بأيام، قائلا: «الدكتور قاله هنعمل كذا متخفشي، فرد عليه: أخاف وأنا وفي وسط قوات بلدي المسلحة؟.. أنا مش خايف».

ولفت إلى أنه تلقي والده العلاج في مستشفى المعادي العسكري الذي كان محببا لقلبه نظرا لتعلقه الشديد بالقوات المسلحة، مؤكدا اهتمامهم الشديد بوالده من خلال النظام الطبي والتمريض على أعلى مستوى.

وعن الوصايا التي أعطاها والده له قبل رحيله، قال: «كان لديه الحس الوطني وأن الفن لابد أن يحمل قيمة مهمة ورسالة وحس وطني، وكان يرى أن إغفال الرسالة يؤدي لهبوط الفن درجات كثيرة ويقلل من قيمته وقيمة الفنانين».