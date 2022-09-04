فيتوريا يعلن قائمة المحترفين اليوم.. وغياب متوقع لـ النني

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، اليوم، قائمة اللاعبين المحترفين المقرر وجودهم في معسكر المنتخب خلال شهر سبتمبر الحالي.

ومن المتوقع، أن يغيب محمد النني المحترف بصفوف آرسنال عن القائمة، بسبب الإصابة القوية التي لحقت به مؤخرا، وتسببت في غيابه عن مباريات فريقه الأخيرة.

وصرح ميكل أرتيتا، المدير الفني لفريق الجانرز، بأنّ غياب اللاعب المصري قد يمتد لعدة أشهر.

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