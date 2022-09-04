الكشكي: جلسة الحوار الوطني الخامسة تختار 36 مقررا ومساعدا للجان والمحاور

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة مجلس الأمناء الخامسة المقرر انعقادها غدا الاثنين 5 سبتمبر سوف تناقش اختيار 30 مقررا ومقررا مساعدا للجان الـ 15، بالإضافة إلى 6 آخرين لرئاسة المحاور الرئيسية الثلاثة التي تنبثق عنها هذه اللجان وجميعهم من خارج أعضاء مجلس الأمناء.

الحوار الوطني

وأشار جمال الكشكي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد انتهى من تشكيل لجان 3 محاور وهي:

أولا- لجنة المحور السياسي وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:

1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية.

2- المحليات

3- حقوق الإنسان والحريات العامة.

ثانيا- لجنة المحور المجتمعي وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:

1- قضية التعليم.

2- قضية الصحة.

3- القضية السكانية.

4- قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي.

5- الثقافة والهوية الوطنية.

ثالثا- لجنة المحور الاقتصادي وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:

1- التضخم وغلاء الأسعار.

2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

4- الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي».

5- الصناعة.

6- الزراعة والأمن الغذائي.

7- العدالة الاجتماعية.

الجلسة الخامسة للحور الوطني

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الجلسة المقبلة من المقرر أن تشهد نقاشات حول التوافق على ما المقررين والمقررين المساعدين في اللجان الخمسة عشر المنبثة عن المحاور الثلاث الرئيسية، وبالتالي نحن نحتاج إلى مقرر ومقرر مساعد أي ما يعادل 30 شخصا، بالإضافة إلى 6 أشخاص آخرين للجان الرئيسية «وهي السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

وتابع الكشكشي: «إذا نحن أمام النقاش حول اختيار 36 شخصا، ووفقا للائحة فإن المقررين والمقررين المساعدين من خارج أعضاء مجلس الأمناء».