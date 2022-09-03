مجلس الحوار الوطني يستعد لمقترحات ترشيح مقرري اللجان ومساعديهم

بتكاتف الجهود، بدأ مجلس أمناء الحوار الوطني رحلته في الاستقرار على القضايا التي تشغل المواطنين.

قضايا تهم المواطنين

ويتضمن ذلك 3 محاور رئيسية وهي: المحور المجتمعي والمحور السياسي والمحور الاقتصادي، إذ منها بدأ تحديد القضايا المطروحة من خلال الرؤى والمقترحات، في عدة لجان فرعية ونوعية لكل محور.

مقررو لجان ومساعدين

ونتيجة لجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في مرحلته التمهيدية وحتى الآن؛ تأتي مرحلة الاستعداد بمقترحات ترشيح المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية.