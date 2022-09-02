ضياء رشوان: الحوار الوطني يضم 15 لجنة.. منها 7 خاصة بالمحور الاقتصادي

قال الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، إن لائحة الحوار الوطني استقرت على أن أولوية العمل الوطني 3 محاور، هي المحور السياسي والمحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي، وبعد تعمق شديد في دراسة كل ما ورد للأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي تلقت مئات الاقتراحات والتصورات في شكل الحوار واللجان، استفاض مجلس الأمناء في المناقشة وانتهى بتشكيل 15 لجنة للثلاثة محاور.

3 لجان في المحور السياسي

وأوضح «رشوان» خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة» المذاع على فضائية «etc»، أنه في المحور السياسي جرى الاتفاق على تشكيل 3 لجان فرعية، الأولى «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل السياسي والأحزاب السياسية»، وتضم النظام السياسي المركزي.

وأشار إلى أن اللجنة الثانية هي «المحليات» التي تمثل عنصرا شديد الأهمية وغائبا عن مصر منذ آخر انتخابات في 2008، وبعد ثورة يناير 2011 انتهت المحليات، والتي تعد واحدة من أهم شرايين العمل السياسي والمحلي والإدارة المحلية، واللجنة ستعمل على قانون الإدارة المحلية أو نظامها الانتخابي أو موعد انتخاباتها.

ولفت إلى أن اللجنة الثالثة هي «حقوق الإنسان والحريات العامة»، ووضع مجلس الأمناء هذا الاسم لأنه المضمون نفسه الذي ستناقشه اللجنة، وهو حقوق الإنسان في مصر في ضوء نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والواقع، كما ستناقش كل أنواع الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، مؤكدا أن الدستور يحتوي على عدد كبير من الحقوق العامة والحريات العامة وستكون اللجنة منوط بها لدراستها.

التعليم والصحة أبرز لجان المحور المجتمعي

وأشار إلى أن المحور المجتمعي أكثر تعقيدا وقضاياه في صلب اهتمامات المواطنين، مثل التعليم والصحة والقضية السكانية وقضايا الأسرة والثقافة والهوية الوطنية.

وأفاد بأن المحور الاقتصادي يضم 7 لجان متخصصة وهي التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص، تطوير الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، العدالة الاجتماعية.