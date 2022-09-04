جنة الله في الأرض.. محمية سيوة الطبيعية تجذب سياح العالم (صور)

تعد محمية سيوة الطبيعية واحدة من أشهر المحميات في مصر، إذ تتميز بأنها تقع في منطقة معروفة بالسياحة البيئية التي تجذب آلاف السياح من مختلف دول العالم، يأتون لزيارتها للاستمتاع بطبيعتها الخلابة، حتى أنها أصبحت ملاذاً آمنا للأجانب للإقامة الدائمة بها.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى إعلان جزء من سيوة كمحمية طبيعية في عام 2002، وتقع محمية سيوة في قلب الصحراء الغربية جنوب مدينة مرسي مطروح بـ300 كم، وعلى بعد 820 كيلومترا جنوب غرب القاهرة على الحدود المصرية الليبية.

ولـ سيوة طبيعة خاصة، إذ تنخفض 18 مترا تحت سطح البحر، وتمثل المحمية 15% من مساحة سيوة، بواقع 7800 كم، من إجمالي مساحة سيوة 55 ألف كم، كما تتميز بمناخها الدافئ شتاء والحار صيفاً بما يتناسب مع السياحة العلاجية التي تنشط بموسم الصيف.

محمية سيوة.. جنة الله على الأرض

وأضاف «شعيب» أن محمية واحة سيوة الطبيعية تنقسم لثلاث قطاعات، الأول يضم «منطقة بئر واحد ومساحتها 100 كم»، والثاني يضم منطقة «جارة أم الصغير، وواحة تبغبغ، وواحة أم الكتاتين، وواحة العرج، وواحة البحرين، وواحة نواميسة، وواحة ستره»، والقطاع الثالث يشمل «شياطة، والجربة، وأم الغزلان، وقيقب»، ويبلغ مساحته 1700 كم.

الحفاظ على محمية سيوة

وأشار «شعيب»، إلى أن هناك التزام بالحفاظ علي البيئة في سيوة كلها ومنها محمية سيوة الطبيعية، ومتابعة من الأجهزة المعنية وتوعية لأهالي سيوة حول البيئة والسياحة والحفاظ على المحميات، وهو ما ينعكس على نظافة سيوة، والحفاظ على مكوناتها من أشجار وطيور وحيوانات وعيون طبيعية وبحيرات ومساحات خضراء، مع اهتمام بالنظافة العامة من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيوة، وزيادة المعدات الخاصة بالنظافة والدفع بفرق للنظافة في سيوة.