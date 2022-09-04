فصل موظف بأسيوط من الخدمة بتهمة ارتكاب أفعال إرهابية

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطاعن (ح.ق.ح) الحاصل على قرار من محكمة منفلوط الابتدائية الدائرة الثانية مدنى كلى مركز أسيوط قيماً على نجله (م.ح.ق.ح) طوال مدة العقوبة المقضى بها، لأن نجله المذكور بوصفه صراف تحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بأبنوب بأسيوط في 2013 ارتكب وآخرون أفعالاً إرهابية ضد نقطة شرطة بني محمد التابعة لمركز شرطة أبنوب أسيوط بأن أطلقوا الأعيرة النارية على نقطة شرطة بني محمد بأسيوط وسرقوا بعض محتوياتها وأشعلوا النيران فيها، وقضت بفصله نهائياً من الوظيفة العامة.

بداية القصة

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن الطاعن (ح.ق.ح) حصل على قرار من محكمة منفلوط الابتدائية الدائرة الثانية مدنى كلى مركز أسيوط قيماً على نجله (م.ح.ق.ح) طوال مدة العقوبة المقضى بها، لأن نجله المذكور بوصفه صراف تحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بأبنوب بأسيوط في 2013 أنه ارتكب أفعالاً إرهابية هي:

استعمل وآخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع موظفين عمومين وهم رئيس نقطة شرطة بني محمد، الملازم أول أشرف محمد عمر سليمان والقوة المرافقة له التابعون لمركز شرطة أبنوب بأن أطلقوا عدة أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم صوب النقطة ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وقد بلغوا مقصدهم من ذلك حيث تمكنوا من إجبار المجنى عليهم على الفرار وقاموا باقتحام النقطة واتلافها وإضرام النيران بها

وأضافت أنه خرب وآخرون عمدا نقطة شرطة بنى محمد والتى تعد من المباني والأملاك العامة والمخصصة لمصلحة حكومية هي وزارة الداخلية بأن أطلقوا أعيرة نارية على المبنى واقتحموه وحطموا محتوياته، وأضرموا النيران به، ما ترتب عليه أضراراً مادية المبينة كماً ووصفاً وقيمة بتقرير مركز شرطة أبنوب وكان ذلك منهم تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إشاعة الفوضى.

أضرموا النار في أموال الدولة

وأوضحت أنه أضرم وآخرون مجهولون النار عمدا في أموال ثابتة مملوكة للدولة وهي نقطة شرطة بنى محمد بأن أشعلوا النيران في بعض محتوياتها ونتج عن ذلك تلفيات بكامل المبنى والمبينة كما ووصفا وقيمة بتقرير مركز شرطة أبنوب بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي وقد ترتب على ذلك ضرراً بالمصلحة القومية وقدرت التلفيات بمبلغ مائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة جنيها ونشأ عن ذلك الفعل توقف أعمال نقطة الشرطة كونها مصلحة ذات منفعة عامة وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر وكان ذلك منهم تنفيذا لغرض إرهابي.

سرقوا محتويات مركز الشرطة

واستكملت أنه سرق وآخرون مجهولون المنقولات المبينة كماً ووصفاً وقيمة بتقرير مركز شرطة أبنوب والمملوكة لوزارة الداخلية بأن اقتحموا نقطة شرطة بني محمد مشهرين أسلحتهم النارية التي كانت بحوزتهم، ما أرهب العاملين بالنقطة وأجبروهم على الفرار وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على محتويات النقطة.

وحاز وأحرز وآخرون مجهولون أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية وغير مششخنة خرطوش مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.