باراك أوباما يفوز بـ«إيمي» وتشادويك بوسمان يواصل حصد الجوائز بعد وفاته

فاز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأول جائزة إيمي، وذلك عن فئة «الراوي المتميز»، التي ترشح لها عن تعليقه الصوتي على السلسلة الوثائقية «Our Great National Parks»، وذلك في الليلة الأولى من حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية في نسختها الـ 74، مساء أمس، وبخلاف «أوباما» اتسعت قوائم الفائزين لتشمل مجموعة كبيرة من المبدعين في مختلف المجالات.

تشادويك بوسمان يفوز بسبب الأداء الصوتي

كما فاز الممثل الراحل تشادويك بوسمان بجائزة إيمي بعد وفاته، وذلك عن الأداء الصوتي لشخصية الفهد الأسود في سلسلة الرسوم المتحركة «..What If»، والتي سجلها قبل وفاته عام 2020، وتسلمت زوجته الجائزة، كما حصل بول دوجديل مخرج برنامج «Adele One Night Only»، الذي تضمن 3 أغاني للمغنية أديل على جائزة إيمي في فئة أفضل «إخراج متميز لمجموعة خاصة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ويقام حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية في الإنجاز الفني والتقني في البرامج التلفزيونية الأمريكية على مدار يومي السبت 3 سبتمبر والأحد 4 سبتمبر، تشمل الفئات برنامج الرسوم المتحركة المتميز، والبرامج التلفزيونية والعروض الخاصة بالإضافة إلى التعليق الصوتي، سيتم بث الاحتفالات في الولايات المتحدة في 10 سبتمبر

تفاصيل حفل توزيع جوائز إيمي الـ 74

ويستعد الجمهور الليلة الأبرز لحفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية، يوم 12 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء حسب التوقيت الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم الحفل كينان طومسون، الممثل الرئيسي لبرنامج «Saturday Night Live»، ويتنافس على جوائز النسخة الـ 74 مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية وصناعها وأبطالها.

وتصدر مسلسل «Succession» الترشيحات بـ 25 جائزة، وجاء بعدها مسلسلي «Ted Lasso» و«The White Lotus» بالترشح لـ 20 جائزة لكلا منهما.