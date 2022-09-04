«قناة السويس»: الرئيس وجه بتطوير سياحة اليخوت بالتعاون مع القطاع الخاص

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطرق إلى 3 محاور رئيسية، هي حركة الملاحة، والتطوير في القطاع الجنوبي، واستراتيجية الهيئة لتطوير سياحة اليخوت، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتطوير سياحة اليخوت بالتعاون مع القطاع الخاص: «عملنا 2 يخت للسياحة مع شركة قطاع خاص واستلمنا اليختين، وكان هذا الأمر بداية التعاون مع القطاع الخاص».

لن نعتمد على المجرى الملاحي فقط

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «لن نعتمد على المجرى الملاحي فقط، لأن صناعة اليخوت بيتعمل منها الترسانات بتاعتنا مثل ترسانة بورتوفيق في السويس، وهنشغل الترسانات بتاعتنا والشركات بحيث إننا بندخل دخل تاني بخلاف دخل مجرى قناة السويس».

عبور سفن عملاقة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «مجرى ملاحة قناة السويس جاهز لاستقبال جميع السفن، ونجحنا في عبور سفن عملاقة لم تكن تعبر من القناة، ونعمل على تطوير الأسطول البحري، بالإضافة إلى العمل الدائم على تدريب المرشدين وعمال القناة وهم على مستوى عالٍ من الكفاءة».